Tchad : 72,6 milliards Fcfa pour désenclaver le Mayo Kebbi Ouest et la Tandjilé

"La route du développement passe par le développement de la route", a affirmé le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de relance des travaux de bitumage de la route reliant sa province à celle de la Tandjilé. Après Kelo-Pala, ce sera le bitumage de l'axe Pala-Léré.



Selon le directeur technique des investissements routiers, Nagomdé Innocent, le travail doit se faire dans un délai de 30 mois. Le financement se chiffre à plus de 72,6 milliards de Francs CFA.



Le tronçon à bitumer est long de 109 km dont 9 km de route bitumée dans la ville de Pala avec un éclairage solaire.



Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo, relève que la relance des travaux de bitumage de l'axe Kelo-Pala vise à faire une liaison directe entre le Tchad et le Cameroun. Cette route désenclavera le Sud du Tchad qui disposera d'un maillon agricole via le Cameroun et le Nigeria.