Tchad : 73 milliards FCFA pour appuyer le pastoralisme dans trois provinces

Un accord qui prévoit la réalisation de plusieurs études de faisabilité d’appui au pastoralisme dans trois provinces du Tchad, a été signé mercredi à N'Djamena, entre le Gouvernement et une société chinoise.



L'accord a été signé par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine et le Président-directeur général de la société chinoise China Energy Engineering Nothwest construction and investisement, Zhang Weihua.



Les études de faisabilité visent à appuyer le pastoralisme dans les provinces du Guera, Batha et Salamat.



L’entreprise chinoise se chargera de rechercher le financement nécessaire auprès des institutions financières chinoises à hauteur de 73 milliards de Francs CFA.