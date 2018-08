Tchad: 73 tués et 45 prisonniers militaires, selon un communiqué des rebelles

Communiqué numéro 0027/SG/BE/CCMSR/18 relatif au bilan humain officiel et définitif des opérations militaires du 11 août 2018 dans le Tibesti.



Le Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République informe l’opinion publique nationale et internationale que le bilan humain officiel et définitif de l’attaque du 11 août 2018 de la Garnison militaire de Kouri Bougoudi (Tibesti/Tchad) s’établit comme suit:



1)- 45 prisonniers de guerre, tous des militaires. Parmi eux se trouvent plusieurs officiers supérieurs de l'armée tchadienne, entre autres:

* Le Lieutenant-colonel Youssouf Haliki,

* Le Commandant Haroun Abdrahman Haroun

* Le Capitaine Ngakoutou Bernard.



2)- 73 tués, tous des militaires.



Aucune victime civile n’est à déplorée lors de cette opération.



3)- Du côté de CCMSR, nous déplorons 4 morts et 7 blessés.



Fait le 19 août 2018.



Le commissaire à la communication,

Porte-parole officiel du mouvement.