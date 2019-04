Tchad : 77% des détenus de la maison d'arrêt de Pala libérés

Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi ouest, Weiding Assi Assoue a présidé la semaine dernière la cérémonie de remise de peine aux prisonniers de la maison d'arrêt de Pala. Au total, 88 des 114 condamnés de la maison d'arrêt de Pala, ont bénéficié de la grâce présidentielle, soit 77% des détenus, tandis que les 26 autres détenus encore incarcérés ont bénéficié d'une réduction de peine.



Les détenus libérables ont été réunis au Tribunal de grande instance de Pala, habillés à l'identique d'un polo à bandes blanches et noires. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Adil Mana Bachar, a procédé à la lecture du décret portant remise de peine.



"Le chef de l'Etat tire le droit de dispositions constitutionnelles qui annoncent que le Président de la République dispose de la faculté de pardonner à tout être humain qui est jugé. Ces textes ne consacrent pas l'impunité. Au contraire, ils garantissent la justice", a précisé le procureur de la République.



Le gouverneur de la province a conseillé aux 88 personnes libérées de faire usage de la force de leurs bras pour travailler la terre et gagner honnêtement leur vie. "Vous avez dans cette province beaucoup de choses à entreprendre, surtout dans cette contrée où la province offre autant d'emplois, même ne serait-ce que pour aller dans les champs miniers, rendu possible dans tous les départements de la province du Mayo-Kebbi Ouest, ou encore solliciter les crédits de l'ONAPE pour l'agriculture par exemple, le terrain est favorable", a déclaré le Général Weiding Assi Assoue.



Les détenus libérés ont exprimé leurs profonds remerciements aux autorités. Ils ont chacun reçu leur ordre de remise en liberté.



Le chef de l'Etat a accordé le 4 mars dernier une remise de peines à tous les condamnés, par un décret n° 290.