Tchad : 78 candidats composent un concours de mathématiques

Le complexe scolaire Etoile Polaire a lancé jeudi 22 août, dans l’enceinte de établissement, la troisième édition du concours national en mathématiques dénommé « Prix Gausse en mathématique ».



Le complexe scolaire ayant constaté la chute vertigineuse du nombre de candidats tchadiens au baccalauréat en série C, a décidé d’organiser ce concours en mathématiques pour amener les élèves à aimer les séries scientifiques.



Au total, 78 candidats de la classe de première S en provenance de 18 établissements scolaires, dont 8 filles, composent les épreuves de science mathématiques.



Le proviseur du complexe scolaire Etoile Polaire, Hiag Hiag Gustave a affirmé que la tenue de cette 3ème édition vise à encourager les élèves tchadiens à opter pour les séries scientifiques et à permettre aux mathématiques de revivre au Tchad.



« Nous pensons que si nous essayons de récompenser les meilleurs, peut-être, ça pourrait amener les élèves à aimer les sciences mathématiques. Nous avons choisi le concours en mathématiques pour une seule raison, parce que les sciences mathématiques sont en danger au Tchad. Quand vous regardez les autres matières par exemple en physique, nous avons suffisamment de physiciens mais quand on arrive dans le domaine des mathématiques, que ce soit dans l’enseignement supérieur ou bien au secondaire, le nombre d'enseignants est très réduit. Même les candidats au baccalauréat, futurs mathématiciens, ne sont que 683 pour un total de plus 83.000 candidats inscrits », selon le proviseur d'Etoile Polaire.



"Vous comprenez que l’heure est grave, et il faut commencer par les mathématiques qui sont la base de tout", a-t-il indiqué.