Tchad : 8 nominations au ministère des Affaires étrangères

Par décret n°0640 du 20 avril 2023, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après:



● INSPECTION GÉNÉRALE



- Inspecteur Technique : Monsieur ALI ABAKAR ADJI en remplacement de Monsieur KIMTO SOULEYMAN BAUDOIN, appelé à d'autres fonctions.



- Inspecteur Technique : Monsieur KOBKADRIGUE BATOUA BASILE en remplacement de Madame ALINGUE NEE NEBINON BERAL DESIRÉE, appelé à d'autres fonctions.



● DIRECTION GÉNÉRALE AFRIQUE ET INTÉGRATION AFRICAINE



- Direction de l'Union Africaine et de l'intégration Continentale: Monsieur DJETODJIMREOU TOUBAYO en remplacement de Monsieur MEALI MAMAT, appelé à d'autres fonctions.



● DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES TCHADIENS DE L'ÉTRANGER



- Direction des Ressources Humaines et de la Formation: Monsieur MEALI MAMAT en remplacement de Monsieur TAHIR WILEDAH NOURI, appelé à d'autres fonctions.



● DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE D'ÉTAT



- Directeur Général : Monsieur ALHADJ ABDOULAYE ATI, poste vacant ;



- Directeur Général Adjoint : Monsieur MABIRAMADJI OLIVIER KOUME en remplacement de Monsieur M'BATNA KRAZIDI, appelé à d'autres fonctions.



- Directrice Accueil et Cérémonial: Madame IYA BOURKOU OUSMANE en remplacement de Monsieur ALHADJ ABDOULAYE ATI, appelé à d'autres fonctions.



● SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LA FRANCOPHONIE



- Secrétaire Exécutif de la Francophonie : Madame ALINGUE NEE NEBINON BERAL DESIRÉE en remplacement de Monsieur MAHAMAT ELIYE AHMED, appelé à d'autres fonctions.