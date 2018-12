Tchad : 800 enfants reçoivent des cadeaux pour Noël

La communauté chrétienne du Tchad, à l’instar de celle du monde, a célébré hier la fête de Noël dans les différentes églises, chapelles et paroisses du pays.



A N’Djaména, l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques au Tchad (EEMET) a célébré Noël au ministère des Affaires étrangères en présence du Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Kalzeubet Payimi Deubet, représentant le Président de la République. Il a exhorté les fidèles chrétiens à cultiver sans cesse l’amour du prochain.



Au nom du chef de l’Etat, le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubet Payimi Deubet a élevé l’ancien secrétaire général l’EEMET, Pasteur Souina Potifar au grade d’officier de l’ordre national du Tchad.



La même distinction honorifique est attribuée à titre posthume aux défunts, Dr Hissein Hassan Abakar et Monseigneur Mathias Ngartéri Mayadi, respectivement anciens, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et l’Archevêque de N’Djaména.



Pour sa part, la Fondation Grand cœur a célébré au collège Evangélique la fête de Noël avec les enfants. Ils sont au total 800 enfants issus de trois confessions religieuses à recevoir des cadeaux offerts par la Première Dame.