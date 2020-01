Tchad : 82 lauréats du centre de formation en anglais Takewin honorés

Le centre de formation en anglais Takewin, en partenariat avec douze clubs d'anglais de la capitale, a organisé jeudi au Palais du 15 janvier à N'Djamena, une cérémonie de remise d'attestations à 82 lauréats de la dernière promotion.



Le directeur général du centre, Bachir Hamid Youssouf, a indiqué que sa structure est ouverte 24h/24 et chaque jour. Il a remercié les parents des lauréats de cette promotion, et a rappelé l'importance de la langue anglaise.



Le centre a formé plus de 600 jeunes en anglais depuis sa création en février 2019.



Le centre “Takewin” a pour objectif de former les jeunes à apprendre l'anglais sans toutefois voyager, car, aujourd'hui pour travailler avec les ONG ou autres institutions étrangères ou voyager, il faut de l'anglais, soutient le directeur général du centre, Béchir Hamit Youssouf.



La cérémonie a pris fin avec la remise des attestations aux lauréats.