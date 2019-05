Tchad : 83.101 candidats vont composer le baccalauréat en juillet

Le directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), Mbaïlaou Gustave a annoncé ce vendredi matin que les épreuves du baccalauréat session 2019 auront lieu du 1er au 6 juillet prochain dans les différents centres d'examen situés sur l'ensemble du territoire.



Au total, 83.101 candidats sont enregistrés pour cette session 2019. Le nombre de candidats croit d'années en années. Cette année, il est en hausse de 4,2% par rapport à 2018, soit 3490 candidats de plus.



Les candidats sont appelés à être minutieux dans la vérification de l'orthographe des noms, des dates et lieux de naissance sur leurs copies.



D'après le directeur général de l'ONECS, les cours se sont globalement bien déroulés dans les établissements au cours de l'année académique 2018-2019. Il explique que les dates d'examens du baccalauréat tiennent compte des différents examens de fin d'année.