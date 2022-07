SPORTS

Tchad : 84 athlètes s'activent pour les jeux de la solidarité islamique de Konya

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 30 Juillet 2022

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seïd, et le président du Comité olympique et sportif du Tchad (COST), Idriss Dokony Adiker, ont visité le 29 juillet différents centres d'entraînement des athlètes qui se préparent pour les jeux de la solidarité islamique de Konya en Turquie.