Tchad - 864 candidats au BEF à Bébédjia : Début des épreuves écrites dans une ambiance sereine

Le sous-préfet de Bébédjia, M. Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, et le maire de la ville, M. Mbaigolbe Naimian, se sont mobilisés pour encourager les candidats et leur souhaiter une bonne réussite.



M. Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul a exhorté les candidats à ne pas paniquer et à aborder les épreuves avec sérénité. Il leur a rappelé qu'il n'y a rien de "sorcier" dans cet examen et que leur succès dépend de leur propre travail et de leur persévérance.



M. Mbaigolbe Naimian a également tenu à encourager les candidats et leur a demandé de ne pas se fier aux sujets fuites qui circulent parfois. Il les a exhortés à se concentrer sur leur propre préparation et à donner le meilleur d'eux-mêmes.



Dans les centres d'examen, les présidents ont également prodigué des conseils aux candidats, les invitant à bien lire les consignes, à gérer leur temps efficacement et à relire attentivement leurs copies avant de les rendre.



Les épreuves écrites du BEF se poursuivront jusqu'au 5 juillet 2024. Les candidats composeront en français, mathématiques, sciences sociales, sciences de la vie et de la terre, et éducation physique et sportive.