Tchad : 87 apprenants au concours de langue Toubou

Dans le cadre du concours visant à valoriser l'apprentissage de la langue Toubou (Tedaga et Dazaga) -commencé depuis le 10 janvier 2020-, le centre culturel Mosko Hanadii-i, l'association pour la promotion de l'éducation (APE) et l'ONG Nime Tomba ont remis vendredi des attestations à 87 apprenants.



L'évènement a eu lieu au centre Al Mouna à N'Djamena, en présence de nombreuses personnes.



Selon l’apprenant Oumar Aboubakar kelly, "notre langue, on doit la chérir, on doit la parler au quotidien entre nous, à la maison, avec nos femmes, avec nos enfants. Les cultures et les civilisations font la beauté de l’humanité."



"Je vous demande de préserver jalousement notre langue, ne soyons pas la cause de la destruction d’une partie de cette beauté de l’humanité. Comme l’a affirmé le français Claude Hagège, une langue disparait « tous les quinze jours », c’est-à-dire 25 langues annuellement. La mort des langues n’est pas un phénomène nouveau. Depuis au moins 5000 ans, les linguistes estiment qu’au moins 30.000 langues sont nées et disparues sans laisser de trace."



"Avec le temps, et surtout avec l’hégémonie que certaines langues fortes ont sur les sociétés", il a rappelé l'importance de la préservation de ces langues "contre les grandes langues, les prédateurs des petites langues et civilisations".