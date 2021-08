Tchad : 873 candidats composent les épreuves du baccalauréat au Batha

Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a lancé lundi les épreuves du baccalauréat à Ati. 873 candidats composent le Baccalauréat session d'août 2021 au Batha, ce le Gouverneur de la province du Batha qui a donné le coup d'envoi ce matin.



À l’instar des autres candidats du pays, 873 candidats composent le baccalauréat session d'août 2021 dans la province du Batha avec deux centres, l'un centre à Ati (444 candidats toutes séries confondues) et l'autre à Oum-Hadjer avec un effectif de 429 candidats.



Le président du centre d’Ati, Abdelhakim Moustapha, a demandé aux candidats de se débarrasser de tout ce qui est suspect et d’éviter la communication.



Le gouverneur Djimta Ben-Dergon a conseillé aux candidats d’être sereins et d’avoir l'esprit calme pour un travail réussi. Il a souhaité bonne chance à tous les candidats.