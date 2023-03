Tchad : 87,5%, le ministre des hydrocarbures dénonce les bénéfices pétroliers excessifs d'Esso

Le ministre en charge des hydrocarbures, Djerassem Le Bemadjiel, a fait une déclaration à ce sujet : "On n'avait que 12,5% de redevance dans ce projet de Doba. Au début, la part qui revenait au Tchad ne représentait que 30.000 barils. Si je vous dit en détails ce qui s'est passé pendant les 25 années d'opérations, vous n'allez même pas hésiter un instant, ça va réveiller beaucoup de choses en vous. J'ai été l'un des premiers employés dans le champ de Komé."



Le ministre a dénoncé les bénéfices énormes réalisés par les membres du consortium qui exploitaient les champs de pétrole dans le sud du pays. Selon lui, la nationalisation des actifs d'Esso est la seule solution pour que le Tchad puisse profiter pleinement de ses ressources pétrolières. Il a également rappelé que le président défunt avait insisté pour qu'un comité soit mis en place afin que le Tchad puisse avoir accès à 5% supplémentaires de ces redevances.



Le ministre a déclaré que le comité interministériel avait discuté de la possibilité pour le Tchad de racheter les 5% qui lui étaient dus, permettant d'atteindre des redevances autour de 20%, en vain.



Selon lui, l'État est absolument dans ses droits sur le plan juridique, que ce soit par rapport à la convention des années 90 ou à la convention d'association. En nationalisant les actifs d'Esso, le Tchad souhaite ainsi assurer une meilleure exploitation de ses ressources pétrolières et garantir des revenus plus importants pour le pays.