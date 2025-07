Tchad : 88 jeunes formés en art oratoire et leadership à Mao

À Mao, quatre-vingt-huit jeunes de la province du Kanem ont récemment bénéficié d'une formation intensive d’une semaine en art oratoire et leadership. Cette initiative est portée par l’École d’Art Oratoire et du Leadership du Tchad.



La cérémonie de remise des attestations, présidée ce jeudi par le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province, a marqué la clôture officielle de cette session. Elle s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et d’autres invités.



Durant la formation, les participants ont appris à maîtriser les techniques de prise de parole en public, renforcer leur confiance en soi, surmonter la peur de s’exprimer devant une audience, et les bénéficiaires ont profité de la remise des certificats pour présenter et défendre les thèmes travaillés durant la semaine. Cette étape leur a permis de mettre en pratique les compétences acquises avec brio.



En remettant les attestations, Annour Djibrine Abdoulaye a chaleureusement remercié les organisateurs pour la qualité de l’atelier. Il a aussi exhorté les jeunes à appliquer de manière concrète les enseignements reçus dans leurs activités futures. La cérémonie s’est achevée par une photo de famille, immortalisant ce moment de célébration et d’accomplissement.