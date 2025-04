Tchad : 9 officiers -dont un général et deux colonels- radiés de l'armée pour faute grave (décret)

Par décret N°0640/PR/PM/MAACVG/2025 du 14 avril 2025, l'officier général, les Officiers supérieurs et l'officier subalterne des Forces de Défense et de Sécurité dont les noms suivent, sont cassés au grade de soldat de 2éme classe et radiés du Contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave :



● Général de brigade ABDELKERIM NASSOUR TODJE, ID: 92831857;

● Colonel DAOUD MAHAMAT TOMA, ID: 92222121;

● Colonel HAMIT TITIBA ARABI, ID: 92113437;

● Lieutenant-colonel CHEF DJAGA ALI, ID: 92123242;

● Lieutenant-colonel ABDELKERIM SOULEYMANE TAKABO, ID: 92511519;

● Commandant HAMIT HAROUNE AGUID, ID: 20034680;

● Commandant ABDRAMANE KHAMIS HAMID, ID: 20064839;

● Sous-lieutenant ADOUM ISSACKHA WARDOUGOU, ID: 07023471.



Par décret N°0641/PR/PM/MAACVG/2025 du 14 avril 2025, le sous-lieutenant HASSANE TORA DJAGUID, ID: 20201756, des Forces de Défense et de Sécurité, est cassé au grade de soldat de 2éme classe et radié du Contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave.