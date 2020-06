Tchad : 9 officiers français nommés dans l'ordre national par décret

Le chef de l'État Idriss Déby a signé lundi un décret portant nomination dans l'ordre national du Tchad de neuf coopérants militaires français.



Parmi eux figure le commandant de la force Barkhane, le général de division Pascal Facon, le général adjoint des opérations Barkhane, le représentant du COMANFOR Barkhane pour le G5 Sahel, le commandant de groupement de soutien opérationnel, le commandant de la DGRM, le conseiller du général commandant la GNNT, le conseiller logistique et maintenance, le chef du détachement d’appui au coopérant sécurité défense, et l'adjoint au conseiller logistique et maintenance.



Ils sont nommés à des grades d'officier et de chevalier, au titre du ministère délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.