Tchad : 927 candidats participent à l'examen de certification des agents de santé au Mandoul et Moyen-Chari

Au total, 927 candidats de toutes les filières des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul participent à cet examen de certification nationale.



La cérémonie d'ouverture de la première enveloppe a été présidée par le conseiller aux affaires économiques et sociales du gouvernorat de la province du Moyen-Chari, Danembaye Jean Baptiste. Dans son discours aux candidats, M. Danembaye Jean Baptiste, au nom du gouverneur de la province du Moyen-Chari, a précisé que la délivrance anarchique de diplômes par les écoles de santé a conduit le gouvernement tchadien à réfléchir et à demander l'organisation de cet examen par les plus hautes autorités du pays. Il a également exhorté les candidats à ne pas paniquer, car tous les sujets prennent en compte le programme enseigné.



Pour sa part, le président du Centre, Mahamat Adanao, a déclaré que toutes les dispositions ont été prises pour permettre le bon déroulement de cet examen. Il a invité les candidats à travailler dur afin de réussir.



Cet examen prendra fin demain, dimanche 26 mars 2023.