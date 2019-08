Tchad : 97 motos, 30 Rakcha et 4 véhicules saisis à Abéché

A Abéché, la commission chargée de la vérification et du contrôle des engins, mise en place suite à l'instauration de l'état d'urgence au Ouaddaï, a présenté samedi ses premières saisies, en présence du gouverneur de la province Ramadan Erdebou.



97 motos, 30 tricycles à moteur (rakcha) et quatre véhicules non immatriculés, saisis au cours d'une opération menée dans la nuit de vendredi à samedi à Abéché, ont été présentés au siège de la délégation de la police du Ouaddaï.



Le coordonnateur de la commission, Kossadoungar Djidingar, par ailleurs délégué provincial aux finances et à l'économie, a fait part d'une "tolérance zéro" pour ces opérations de contrôle.



D'après lui, ces opérations doivent se poursuivre chaque jour afin d'inciter les propriétaires à se mettre en règle vis-à-vis des autorités.



Le gouverneur Ramadan Erdebou s'est félicité du travail de la commission, réalisé en un temps record. Il a demandé à la commission de dresser la liste des propriétaires.



Les motos sont momentanément confisquées jusqu'à nouvel ordre, tandis que les autres engins tels que les tricycles à moteur et les véhicules seront mis à la disposition des services compétents afin de permettre aux propriétaires de régulariser leur situation.



Le gouverneur a encouragé la commission à poursuivre ses opérations de contrôle, ce qui va permettre aux différents services d'augmenter leurs recettes.