Tchad : À Abéché, Amir Abakoura présente son livre intitulé Les Dédales de la vie

L'auteur de ce roman nous présente une œuvre accessible, avec un style d'écriture simple et à la portée de tout lecteur. Le livre permet également de faire découvrir l'inconnu en le reliant à des connaissances partagées.



Les événements du récit se déroulent dans un environnement fortement marqué par des traits physiques distincts. Le jeune écrivain s'intéresse particulièrement aux questions sociales et aux mœurs. Il se positionne comme un observateur attentif des comportements humains et un chroniqueur des faits sociaux.



Pour Amir Abakoura Ali Aboboura, la littérature est une partie intégrante de la société, et elle est avant tout morale. Sa mission est d'offrir aux lecteurs une alternative aux solutions conventionnelles proposées par la société. Il invite son public à se réinventer dans une société au fragile équilibre.



Amir Abakoura Ali est un jeune passionné de lecture et d'écriture. Il vient tout juste de décrocher son baccalauréat au Lycée Cheikh Hamdan Ben Rachid d'Abéché. Les Dédales de la vie est son premier roman, comportant 136 pages réparties en 12 chapitres.