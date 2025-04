Tchad : À Abéché, les chefs traditionnels du Ouaddaï plaident pour des projets de développement local

Pendant huit jours, les participants, composés majoritairement de chefs traditionnels, ont suivi plusieurs modules consacrés à la consolidation de la paix et à la promotion de la cohésion sociale.



Parmi les recommandations issues de l’atelier, les chefs traditionnels ont plaidé pour une implication plus active dans les projets de développement local. Ils ont également appelé l’UNICEF à poursuivre son appui aux initiatives renforçant leur rôle dans les communautés. En outre, ils ont invité le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles à étendre ces formations au niveau départemental, afin de garantir une participation plus inclusive.



Les participants ont exprimé leur gratitude aux autorités locales pour leur appui logistique ayant facilité la bonne tenue de l’atelier.



Dans son intervention, le représentant de l’UNICEF, M. Jérôme Djimtelay, s’est réjoui du bon déroulement des travaux. Il a souligné que cette session avait permis aux chefs traditionnels d’acquérir des compétences clés pour mieux assumer leur rôle au sein de la société.



Clôturant l’atelier, M. Madjambaye Djasra a salué l'engagement des plus hautes autorités dans la recherche de solutions aux défis qui aggravent la crise humanitaire. Il a également remercié l’UNICEF pour son soutien financier, essentiel à l’organisation de cette formation.



L’atelier, qui a réuni une cinquantaine de chefs traditionnels issus des quatre départements de la province du Ouaddaï, a été organisé par le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF.