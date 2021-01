Tchad : A Béré, le préfet de la Tandjilé Centre appelle à la cohabitation pacifique

Le préfet du département de la Tandjilé Centre, Mahamat Adoum Aguid a présidé lundi dernier à Béré, une réunion de sensibilisation sur la culture de la paix et de la cohabitation pacifique. Dans le souci d'apporter un plus à la coexistence pacifique, il a convoqué les membres des organisations de la société civile, des représentants des jeunes et des femmes, des leaders religieux et traditionnels pour encourager la promotion et la valorisation des pratiques en faveur de la paix. Et aussi de prévenir et gérer les éventuels conflits entre les membres des deux communautés, a-t-il précisé, avant de rappeler les points saillants de la cohabitation pacifique.



Tour à tour, les leaders des différentes confessions religieuses ont indiqué que de telles activités restent à encourager et à renforcer, car elles permettent, non seulement de créer les conditions de paix et de cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, mais aussi de renforcer les stratégies de sensibilisation allant dans le sens du développement d'une localité.