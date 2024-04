Tchad : A Faya, le ministre des Infrastructures s’imprègne de l’évolution des travaux de bitumage des rues

Le projet vise à bitumer un total de 15,6 kilomètres de routes, couvrant neuf rues importantes de la ville. À ce stade, les travaux ont progressé jusqu'à 28,7 %. Cela suggère une avancée substantielle, bien que le projet soit encore loin d'être achevé.



Aziz Mahamat Saleh, le Ministre des infrastructures, a inspecté les chantiers pour évaluer les progrès réalisés. Sa présence démontre l'importance accordée par le gouvernement à ce projet et à l'infrastructure routière en général.



Le Ministre a également rencontré les notables et les responsables de la commune pour discuter des défis liés à la libération des emprises nécessaires au projet. Certains résidents réclament des indemnisations avant de libérer les voies, tandis que d'autres sont prêts à coopérer sans compensation malgré les impacts sur leurs propriétés.



Il est crucial que le gouvernement et les parties prenantes locales travaillent ensemble pour résoudre ces questions de manière équitable et transparente, afin de garantir la réussite continue du projet de bitumage de Faya et de répondre aux besoins en infrastructures de la communauté.