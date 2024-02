Tchad : A la découverte du parc national de Zakouma, un joyau écologique

Zakouma figure parmi les derniers écosystèmes soudano-sahéliens encore intacts sur le continent africain. Son relief est principalement plat, à l'exception de magnifiques inselbergs de granit qui lui donnent un charme particulier. Le parc conserve une partie intégrale de la faune et de la flore de toute la province. Il abrite notamment des girafes du Kordofan, des antilopes divergentes, des léopards, des guépards, des lions, des éléphants, des buffles, des servals et bien d'autres espèces.



La distance entre N'Djamena et Zakouma par vol est d'environ 538 km tandis que par route elle s'élève à environ 744.1 km.