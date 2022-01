Tchad : "ACHAFI" remet des vivres offerts par un homme d'affaires saoudien aux réfugiés

Les vivres sont composés de plusieurs kits à savoir 4500 sacs du sucre, 4500 sacs de farine de maïs, 4500 sacs de riz et 4500 bidons d'huile. C'est un don offert par un homme d'affaires saoudien aux réfugiés venus du Cameroun et cantonnés aux camps de Farcha Milezi et de Mandalia.



Le président du conseil d'administration de l'ONG ACHAFI, Almahadi, souligne que "ce geste purement humanitaire de nos frères saoudiens explique l'importance qu'ils accordent à leurs frères du Tchad". Pour lui, ce don entre en droite ligne de leur projet qui est d'assister les personnes vulnérables.



Le directeur général à la solidarité nationale du ministère de la Santé publique, Kaoudé Israël, salue l'humanisme qui guide l'association ainsi que le généreux don d'un homme d'affaires saoudien.