Tchad : ACRA initie le projet 'Tous Ensemble pour la Paix' au marché à bétail de Diguel Zafaye

Madame Gaia Contangelo a exprimé sa gratitude envers les jeunes et les commerçants du marché à bétail. Elle a souligné l'importance du projet "Jeunesse en Action", dont l'objectif global est de contribuer à la prévention des conflits et au renforcement de la cohésion sociale, en améliorant les capacités des jeunes et de la société civile au Tchad. ACRA a décidé de soutenir 42 associations de jeunes localement à N'Djamena et dans les provinces du Ouaddaï, Moyen-Chari, Kanem, Lac et Borkou, en renforçant leurs capacités techniques et partenariales, et en leur confiant la mise en œuvre de projets de promotion de la paix et de la solidarité nationale.



​Dans ce cadre, la coordinatrice d'ACRA a remercié le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH) pour l'offre de 18 bourses d'études de Master, destinées à la recherche sur le terrain et à l'élaboration de mémoires, permettant une compréhension approfondie de la thématique.



Le président du comité du marché à bétail a également exprimé sa gratitude envers la coordinatrice du projet ACRA et a remercié le représentant du maire de la commune du 8ème arrondissement, ainsi que d'autres intervenants.