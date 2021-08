Tchad : ACT appuie en hygiène et assainissement la commune de Mongo

La saison pluvieuse a causé quelques dégradations des routes dans la ville de Mongo, rendant la circulation difficile à pied, à moto ou en voiture. Cette dégradation cause des accidents, et partant, le mécontentement des citoyens qui circulent dans la ville.



Advence Training Center (ATC) a ainsi formé un groupe de jeunes qui ont pour objectif d'assainir la ville et réparer les axes routiers. C'est pourquoi cette équipe est sortie très tôt ce matin munie des pelles, pioches et quelques matériels à la Place de la Nation et l'axe menant à Ati.



Quant au président de l'ATC, Aguid Ramadan, les actions d'assainissement ne s'arrêteront point aujourd'hui, car il y a un plan de travail qui s'étendra dans la ville entière. Le maire de la ville de Mongo, Hassan Souleyman Adam a apprécié cette initiative des jeunes, tout en appelant les autres à suivre cet élan de citoyenneté qui contribue au développement d'une ville.