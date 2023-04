Tchad : AG de la Plateforme Femme en Marche pour le développement de la Nya, un consensus fragile

Les travaux du jour se sont déroulés sous l'égide des autorités à différents niveaux. Lors de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du département de la Nya, Sougui Daoussa Dicko, a demandé aux parties prenantes de faire preuve de maturité d'esprit et de dépasser les passions pour donner un nouvel élan à l'institution.



Conformément à la tradition protocolaire, l'équipe sortante dirigée par Madame Rokoule Nekian Brigitte a présenté le bilan moral et financier de son exercice allant de 2020 à 2022 et a démissionné.



Lors des débats, les points de vue se sont convergés vers l'élection, et le jury a été constitué. 21 électeurs ont été identifiés dans les six cantons ainsi que dans la commune de Bébédjia. Le temps de recueillir les candidatures a suscité une grande agitation. La simple présentation de la candidature de la présidente sortante, Rokoule Nekian Brigitte, a créé une explosion d'applaudissements, comme si elle avait déjà remporté l'élection. Cependant, l'équipe adverse a décidé de boycotter l'élection et a quitté la salle, laissant craindre un vide juridique. Pour éviter cette situation, les autorités ont décidé de mettre sur pied un bureau consensuel de six membres, avec un quota égal de trois membres pour chaque partie, dirigé par la présidente sortante Rokoule Nekian Brigitte. Le délégué provincial de l'action sociale, Djejainkoula Bouangar, a souligné la nécessité de cette décision et a conseillé les membres pour améliorer leur fonctionnement.



La nouvelle équipe est tenue de rencontrer le délégué à Doba, qui les a invités, pour approfondir leur consensus et combler les postes vacants.