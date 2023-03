Tchad : AJAFMAD, un engagement contre la malnutrition et pour promouvoir l'autonomisation des femmes

Autorisée en octobre 2022, l'AJAFMAD a pour objectif d'apporter sa contribution aux enfants démunis et de lutter contre les violences basées sur le genre. Le président du comité d'organisation a indiqué que le but de l'association est d'apporter son soutien à l'autonomisation des femmes et au développement.



Le président de l'AJAFMAD, Abdel-Aziz Ismaïl, a souligné que le service social commence par la création de groupes pour œuvrer et relever les défis sociaux. Selon lui, les femmes sont souvent exclues de la prise de décision en raison de réalités sociologiques. L'objectif spécifique de l'association est d'enregistrer les enfants malnutris, de suivre leur traitement, de participer à la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs et de contribuer au développement. Il a invité les responsables des différentes associations à se joindre à eux pour relever ces défis.



Abdel-Aziz Ismaïl appelle à une prise de conscience de la place des femmes dans la société, car la performance de leurs actions en dépend.