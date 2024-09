Tchad : ALAM-N'DJAM lance la première édition des Journées culturelles de conscientisation

L’Association des Lamy-Fortains et N'Djamenois (ALAM-N’DJAM), a lancé ce mardi 24 septembre 2024, au Palais des Arts et de la Culture, les travaux de la première édition des Journées culturelles de conscientisation, sous le thème, « Le vivre-ensemble, la cohabitation pacifique et le changement de mentalités ». Ces journées sont prévues du 24 au 27 septembre 2024.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Hassane Guedallah Mahamat, a rappelé que ALAM-N'DJAM est une association socio-éducative et culturelle, laïque, apolitique et à but non lucratif, dont sa force réside dans sa diversité culturelle et l'expertise dont dispose ses membres dans les différents domaines d'activités. Son objectif principal, consiste à soutenir toute action de développement au Tchad.



Selon lui, cette première édition des Journées culturelles de conscientisation, offrira au public, des causeries-débats avec des hauts cadres tchadiens, agrémentées par les talents des hommes et femmes du théâtre et de la musique du terroir.



De son côté, le président de ALAM-N'DJAM, Hissein Banaye Moussa, a indiqué que ces Journées représentent pour eux, une occasion précieuse de célébrer les valeurs tchadiennes, tout en sensibilisant chacune et chacun, à l'importance du vivre-ensemble, à la cohabitation pacifique et au changement de mentalités.



Selon lui, ces Journées sont également une opportunité de réfléchir ensemble, sur les défis auxquels ce patrimoine commun est confronté, et sur les moyens de le protéger pour les générations futures. Des conférences et spectacles, mettant en lumière la diversité culturelle, piliers de cette identité collective en tant que Lamy-Fortains et N'Djamenois, seront organisés durant les travaux, a-t-il confié.



Le ministre de la culture, Abakar Rozzi Teguil, a affirmé que ALAM-N'DJAM est une association également à caractère culturel dont la force réside dans sa diversité culturelle et l'épanouissement de ses membres, afin de promouvoir les valeurs de bien-être communes d'une société par la prise de conscience collective.



« Nous vous encourageons à œuvrer davantage pour éveiller les consciences par la culture et à travers la culture qui est un pilier fondamental de l'épanouissement de toute société. La culture favorise la promotion de la paix, unit les Hommes et resserre les liens d'humanisme », a-t-il souligné.