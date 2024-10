Tchad : ASCO-NUTRI lutte contre la malnutrition dans le 5e arrondissement

L'objectif principal de cette campagne était d'informer les mères et les familles sur les signes de malnutrition et l'importance d'une alimentation équilibrée pour les jeunes enfants. ASCO-NUTRI a mis l'accent sur la nécessité d'amener les nourrissons dans un centre de santé dès l'apparition de certains symptômes liés à la malnutrition.



Dans le cadre de cette initiative, plusieurs dons ont été offerts aux femmes présentes, afin de les encourager à adopter des comportements proactifs concernant la santé de leurs enfants. Ces dons visent à renforcer la sensibilisation et à soutenir les familles dans leur démarche de prévention de la malnutrition.



Cette action s'inscrit dans un effort plus large pour lutter contre la malnutrition et améliorer la santé des enfants dans la communauté. ASCO-NUTRI continue de jouer un rôle clé dans l'éducation et le soutien des familles sur les questions nutritionnelles.