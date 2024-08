Tchad : ASSOPSET-TCHAD tient une assemblée générale constitutive

L'assemblée générale a été convoquée pour échanger afin d'adopter les statuts de l'association et ensuite élire les membres du bureau. L'ASSOPSET-TCHAD est une association qui regroupe des professionnels de la santé, des entrepreneurs et aussi des étudiants. Son objectif est de contribuer à améliorer de manière durable la qualité des pratiques de transfusion sanguine dans les structures sanitaires du Tchad.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Hassanéné Tchoroma Khalifa, a déclaré que cette journée marque un tournant historique pour l'avenir de l'association. Pour lui, la sécurité transfusionnelle est un enjeu crucial, c'est pourquoi il est important de soutenir les professionnels du secteur de la santé et de sensibiliser sur l'importance de ce domaine.



Après l'examen des statuts et un bref moment de discussions, le Bureau exécutif, les conseillers techniques et une commission spécialisée ont été mis sur pied. Seryabé Payang a été élu président de l'association, Mahamat Ahmat Abousakine est le vice-président et Mandoé Magloire est, quant à lui, secrétaire général.



Selon le Président élu, la problématique de la transfusion sanguine demeure une préoccupation publique, raison pour laquelle ils ont décidé de créer cette association. Pour finir, il a demandé aux membres de l'association de s'unir pour mener à bien leur vision.



L'ASSOPSET-TCHAD a profité de cette occasion pour faire visiter le Centre national de transfusion sanguine aux membres et a collecté du sang.