Tchad : ASTBEF forme les leaders religieux et communautaires sur la réduction de la mortalité infantile

Dans le cadre de lever les barrières et identifier les opportunités à la promotion de la planification familiale, le projet WISH de l'Association Tchadienne pour le bien-être Familial (ASTBEF), forme ce mercredi 1er mars 2023, les leaders religieux et communautaires, ainsi que les journalistes sur la planification familiale.



L’objectif principal de cette journée, c'est d'obtenir l'adhésion des leaders religieux et communautaires pour la planification familiale, afin de promouvoir la réduction de la mortalité maternelle, de promouvoir la planification familiale, avec tous ses avantages et efficacités, souligne la coordinatrice par intérim du projet WISH, Ndade Nouba Isabel.



Cette formation d’une journée va sensibiliser les leaders religieux et communautaires sur la santé de reproduction, et surtout les méthodes d'espacement de naissances et leurs impacts sur la prévention des grossesses non désirées et des avortements, et d'obtenir un engagement communautaire pour la réduction de la mortalité maternelle et la vulgarisation de la loi 006 du 15 avril 2002, ainsi que son décret d'application.



Cette loi portant promotion de la santé de reproduction garantit à la femme les droits à la santé reproductive et l'interdiction des pratiques traditionnelles néfastes, ajoute le médecin chef de district sud de N’Djamena, Dr Besso Ernest Mahamat.



Ouvrant la formation, le directeur du cabinet de la marie du 8ème arrondissement représentant la maire, Dogo Mayo indique que les données factuelles suivantes tirées de l'EDS-MICS 2019, témoignent de l'écart entre les espoirs et les résultats obtenus dont le taux de mortalité maternelle est de 860 décès pour 100 000 naissances vivantes; besoins non satisfaits en planification familiale (PF) 23%; taux de prévalence contraceptive 8,1%; indice synthétique de fécondité 6.4 enfants par femme, ainsi que les taux élevés de grossesses précoces, des grossesses non désirées et les avortements clandestins qui évoluent avec des conséquences alarmantes.



Pour Dogo Mayo, il appelle les leaders religieux et les leaders communautaires, ainsi que les journalistes à s’engager fortement à la promotion de la santé de reproduction.