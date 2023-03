Tchad : ATAASA et UCF unissent leurs efforts pour combattre la malnutrition

L'Association Tchadienne d'Appui à l'Assainissement et à la Santé (ATAASA), en collaboration avec l'Urgence contre la Faim (UCF), a organisé la deuxième édition d'une formation en nutrition dans le but d'initier les participants à la malnutrition, de leur apprendre comment prendre en charge les vulnérables et de sensibiliser la population sur le sujet. Cette formation a été organisée en faveur des jeunes sur le thème "La lutte contre la malnutrition : un enjeu majeur pour le développement durable au Tchad".



Pour le président de l'ATAASA, Woulvamanga Azladi, la lutte contre la malnutrition au Tchad constitue un enjeu majeur. Il a souligné que le Tchad, sur toute l'étendue de son territoire, a besoin d'une action urgente pour lutter contre la malnutrition, qui est une question de vie ou de mort pour les vulnérables. Le président s'est engagé à résoudre cette difficulté avec l'aide des jeunes et à travers différentes sensibilisations. Il a également félicité les participants pour leur présence malgré leurs multiples occupations. Cette formation leur permettra de déceler, de comprendre le bien-fondé et comment lutter contre la malnutrition. Selon lui, le Tchad a besoin d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour lutter contre la malnutrition, qui touche toutes les couches sociales.



Le président de l'UCF, Mahamat Alifa Abouna, a affirmé que cette formation a été rendue possible grâce aux efforts de deux organisations, l'ATAASA et l'UCF. Il a souligné que la malnutrition est une menace réelle aujourd'hui et que chacun doit contribuer à la lutte contre ce fléau.



En conclusion, cette formation en nutrition est un pas important dans la lutte contre la malnutrition au Tchad. Il est essentiel que toutes les parties prenantes continuent à travailler ensemble pour atteindre l'objectif d'une population tchadienne en bonne santé d'ici 2030.