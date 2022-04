Tchad : Aaron Padacké annonce le film long métrage “Warassa”

Un film long métrage du réalisateur Aaron Padacké est en cours de préparation. Il est intitulé Warassa (l'héritage). La promotion de sortie est prévue du 23 mai au 3 juillet 2022 à N'djamena.



À cette occasion, deux doyens du métier ont animé une conférence-débat au profit des aspirants cinéastes du Tchad, ce 8 avril au centre culturel Baba Moustapha.



La conférence-débat a été présidée par Aaron Padacké du Tchad, Moussa Touré, cinéaste et producteur sénégalais, Michel Tsagli, ingénieur du son sénégalais et Engo Terdinand Silvère, premier assistant réalisateur.



Le réalisateur tchadien précise qu’il s’agit d’un drame familial dans un contexte de guerre, entre la modernité et la tradition, tirée d’une histoire réelle.