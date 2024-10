Tchad : Abakar Bichara, fierté tchadienne, de retour avec un nouveau trophée

Accueilli en héros national, Abakar Bichara, fondateur et président du conseil d'administration d'American Happiness Academy, est rentré au Tchad, riche de son nouveau trophée, le Prix Africain du Mérite et de l'Excellence PADEV KIGALI 2024. Cette distinction vient saluer son engagement sans faille pour l'éducation et le développement de la jeunesse africaine.



Abakar Bichara, figure emblématique de l'entrepreneuriat social au Tchad, a vu son talent et son dévouement récompensés une fois de plus. Son académie, American Happiness Academy, est devenue en quelques années une référence dans le domaine de l'éducation, de la formation linguistique et de la traduction.



Ce nouveau prix, obtenu à Kigali, s'ajoute à une longue liste de distinctions internationales, témoignant ainsi de l'impact positif de son travail sur le continent africain.



À sa descente d'avion, Abakar Bichara a tenu à dédier ce prix à tous les étudiants et enseignants tchadiens, les encourageant à poursuivre leurs rêves et à croire en leurs capacités. "C'est grâce à leur travail acharné et à leur confiance en l'avenir que nous parviendrons à bâtir un Tchad meilleur", a-t-il déclaré.



Le succès d'American Happiness Academy repose sur plusieurs piliers :

L'excellence académique : L'académie offre des programmes de formation de haute qualité, adaptés aux besoins du marché.

L'ouverture sur le monde : Les étudiants bénéficient d'un enseignement multilingue et sont encouragés à participer à des échanges internationaux.

L'engagement social : L'académie est activement impliquée dans des projets de développement communautaire.



Le parcours d'Abakar Bichara est une source d'inspiration pour toute une génération de jeunes Tchadiens. Il démontre qu'avec de la détermination et de la passion, il est possible de réussir et de contribuer au développement de son pays.



Le retour d'Abakar Bichara au Tchad avec son nouveau trophée est un événement marquant. Il souligne l'importance de reconnaître et de valoriser les talents nationaux. En célébrant ses succès, nous encourageons d'autres jeunes à suivre son exemple et à s'engager pour un avenir meilleur.