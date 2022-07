Tchad : Abdelkerim Idriss Deby nommé PCA de l'ANIE

Par décret n°2087 du 15 juillet 2022, Abdelkerim Idriss Deby est nommé président du Conseil d'administration de l'Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE), en remplacement de Madame Sadié Ousmane Daba.



Depuis le 9 juillet 2022, Abdelkerim Idriss Deby n’est plus directeur de cabinet civil de la Présidence. Il a été remplacé par le ministre sortant de l'Économie Mahamat Hamid Koua.



Aux côtés de son frère et président du Conseil militaire de transition (CMT) depuis le 20 avril 2021, Abdelkerim Idriss Deby est considéré comme un homme clé dans la gestion des affaires de l'État.