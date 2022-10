Tchad : Abdelkérim Souleyman Tério explique pourquoi "la rébellion est devenue un fonds de commerce"

"On prend par exemple un jeune fonctionnaire qui s'en sort nettement mieux avec 150.000 Fcfa de salaire, habitant dans son petit coin dans une maison en poto-poto ; on le prend un matin, on le propulse à un poste de directeur général ou ministre, et au bout de 3 à 4 mois, on le jette. Finalement, la personne, ne sachant à que saint se vouer et connaissant notre société, est obligée de se retirer et partir à la rébellion pour pouvoir être ressuscitée. Les gens ne veulent pas comprendre mais c'est un peu ça. C'est ce qui fait que la rébellion est devenue un fonds de commerce".



"Les gens ne veulent pas entendre ça mais je le dis haut et fort. C'est d'après mes recherches. Si l'on prend un cadre, on le propulse, il faut absolument trouver les moyens adéquats. Soit on choisi les gens biens assis, qui peuvent répondre aux besoins, soit on laisse les gens à leur place. On ne peut pas prendre quelqu'un un matin et le jeter le lendemain".



Abdelkerim Souleyman Terio, participant au dialogue national, identifie des causes pour lesquelles la rébellion est devenue un fonds de commerce. Il fait le lien avec la recommandation mentionnant une "prime au profit des personnalités et hauts fonctionnaires ayant occupé des hautes fonctions de l'État au terme de leurs missions".Selon l'intervenant, "il y a lieu d'ajouter d'autres soucis qui sont les causes majeurs ou primordiales de départ à la rébellion de plusieurs hauts fonctionnaires.L'intervenant s'explique :Abdelkerim Souleyman Terio préconise vivement de prendre soin des anciens hauts fonctionnaires :Par ailleurs, le participant s'interroge sur la période couverte et les auteurs concernés par la résolution sur l'indemnisation des victimes des traitements inhumains et dégradants.