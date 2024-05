Tchad : Abderaman Koulamallah s'engage à nouveau à donner le meilleur de lui-même pour le pays

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République pour la confiance renouvelée en me reconduisant au sein du gouvernement. Durant ces trois années de transition, j'ai eu l'honneur de servir mon pays avec dévouement, tant au ministère de la Communication qu'à celui de la Réconciliation nationale et aujourd’hui comme ministre d’état à la tête de notre diplomatie. J'ai toujours œuvré avec honnêteté et engagement, cherchant à être à la hauteur des responsabilités qui m'ont été confiées.



Je reconnais que je n'ai pas été toujours parfait, mais jamais je n'ai trahi mes convictions. Travailler aux côtés du Chef de l'État a été un privilège immense, et je lui exprime toute ma reconnaissance et mes respects les plus sincères. Je mesure désormais les responsabilités qui sont les miennes et je ferai de mon mieux pour être digne de cette confiance incroyable.



Je remercie également tous les Premiers Ministres que j'ai eu l'honneur d'accompagner. À Monsieur Pahimi, avec qui j'ai entretenu une grande complicité ; à Monsieur Kebzabo, avec qui j'ai partagé une amitié et une fraternité de longue date ainsi qu'une collaboration sincère qui perdure ; et à Monsieur Masra, pour la confiance et le respect qu'il m'a toujours témoigné, le considérant comme un homme respectueux et talentueux.



Félicitations au nouveau Premier Ministre, Monsieur Allamaye, qui est un ami personnel. Je lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions. Je serai un ministre loyal et déterminé à ses côtés.

Je m'engage à nouveau à donner le meilleur de moi-même pour notre pays.