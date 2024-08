Tchad - Abdouramane Paralet : Un Exemple de Résilience et d'Autonomie

Un Parcours Inspirant

Dès la 6ème classe, Abdouramane s’est découvert une passion pour la couture, un métier qu'il considère comme noble. Grâce à son travail acharné, il a pu payer lui-même ses études et obtenir sa licence en administration et planification scolaire.

Il souligne l'importance de la couture comme alternative face au manque d'emplois disponibles, encourageant d'autres diplômés à explorer cette voie.



Engagement dans la Formation

Depuis 2011, Abdouramane a non seulement exercé son métier, mais il a également formé gratuitement plusieurs personnes, en se spécialisant dans la couture mixte pour hommes et femmes. Son initiative vise à aider les jeunes à gagner en autonomie financière dans un contexte économique difficile.



Défis Rencontrés

Bien qu’il ait connu le succès, Abdouramane a également rencontré plusieurs défis. Le manque de locaux adaptés pour travailler, la rareté de la clientèle au début de sa carrière, le délestage qui perturbe son activité et des petites disputes avec des clients lorsque les rendez-vous ne sont pas respectés.

Malgré ces obstacles, il a su s’adapter et apprendre à surmonter chaque difficulté, considérant chaque défi comme une opportunité de croissance.



Message aux Jeunes

Abdouramane Paralet plaide pour que les jeunes ne comptent pas uniquement sur la fonction publique, mais se tournent vers des activités qui favorisent leur autonomie. Pour lui, la couture reste un moyen viable d’affronter le chômage et de garantir un avenir meilleur.



Son parcours est une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant qu'avec détermination et créativité, il est possible de bâtir un avenir malgré les défis.