Tchad : Abdraman Kore reçoit les ambassadeurs du vivre-ensemble à Ndjamena

Dans le cadre de l'activité #InviteMoiChezToi, l'ambassadeur Abdraman Kore a reçu le 20 janvier dernier à son domicile de Ndjamena, les ambassadeurs du vivre-ensemble. Cette rencontre entre les ambassadeurs de vivre ensemble a été un moment de partage, de témoignages et de communion autour d'une tasse de thé. L’initiative « Invite Moi Chez Toi » vise à renforcer la paix, la cohésion et l’unité nationale. Ils veillent à véhiculer le vivre-ensemble, à travers des gestes simples qui touchent les cœurs pour partager les joies et les peines avec son prochain.



Les ambassadeurs du vivre-ensemble plaident pour la multiplication de ces gestes entre les sœurs et frères Tchadiens. Ils les appellent à se joindre à eux dans la dynamique citoyenne #NoLimit, afin d’œuvrer pour le rapprochement des cœurs et la cohabitation harmonieuse, sous le slogan : « chaque Tchadien compte, chaque volonté compte et c'est ensemble que nous bâtirons un pays de paix ».



« Le vivre-ensemble, c’est de petits actes quotidiens que personne ne peut nous empêcher de poser. Ensemble on est plus fort, ensemble le Tchad, notre beau pays, sortira grandi », a indiqué l’ambassadeur du vivre-ensemble, Abdramane Kore. Étaient présents lors de cette activité, l’écrivaine Zenaba Orti, le militant de la société civile Jean Bosco Manga et d'autres jeunes engagés.