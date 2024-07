Tchad - Abéché : Le CNJT du Ouaddaï mène une action citoyenne exemplaire à la délégation sanitaire provinciale

Munis de râteaux, pelles, pioches et autres équipements de nettoyage, les jeunes volontaires du CNJT ont ciblé des lieux stratégiques pour leur action citoyenne : les locaux de la délégation provinciale de la santé publique, le centre de santé Taïba et la pharmacie provinciale. Leur détermination et leur sens du civisme étaient palpables alors qu'ils s'acquittaient de cette tâche avec ferveur.



Cette action d'envergure a été saluée par le médecin chef du district sanitaire d'Abéché, Dr Oumar Ramadan. Il a exprimé sa profonde gratitude au CNJT pour ce geste noble qui contribuera à l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement au sein de la délégation sanitaire. Il a également encouragé d'autres associations à suivre cet exemple louable.



Le coordonnateur provincial du CNJT du Ouaddaï, Daoud Mahamat Abakar, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'organisation et vise à sensibiliser les populations à l'importance de l'hygiène et de l'assainissement, en particulier en cette période de saison pluvieuse. Il a réaffirmé l'engagement du CNJT à poursuivre ses actions citoyennes et à œuvrer pour le bien-être de la communauté.



La présence du troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, témoigne du soutien des autorités locales à cette initiative louable du CNJT du Ouaddaï.



Cette action citoyenne exemplaire du CNJT du Ouaddaï constitue une source d'inspiration et un modèle à suivre pour tous les acteurs de la société civile.