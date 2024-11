Tchad - Abéché : Le Maire s'attaque aux problèmes de voirie et de salubrité

Le 4 novembre 2024, le Maire de la ville, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a tenu une réunion avec les responsables de la voirie urbaine. Cette rencontre avait pour but de traiter des questions de salubrité, d'aménagement des rues et d'entretien des axes bitumés.



Points Abordés lors de la Réunion

Le Maire a exprimé ses préoccupations concernant les ralentissements des travaux à travers la ville et a demandé des explications détaillées sur les obstacles rencontrés. Les responsables ont soulevé plusieurs difficultés, notamment :

Vieillissement du parc automobile : Les véhicules utilisés pour les travaux sont souvent anciens et nécessitent des réparations fréquentes.

Pannes répétées des gros engins : Ces pannes affectent la capacité d'intervention et ralentissent les projets d'aménagement.

Croissance de la population : En quelques années, la ville s’est étendue et densifiée, passant à une population quatre fois plus importante.

Incivisme des populations : De nombreux habitants ne respectent pas les réglementations en matière d'ordre urbain et ne suivent pas les bonnes pratiques de gestion des déchets.



Appel à l'Adoption de Bonnes Pratiques

Le premier adjoint au chef de la voirie urbaine, Saddam Ahmat Idriss, a appelé la population à adopter des comportements responsables dans la gestion des déchets. Il a recommandé :

Utiliser des sacs poubelles pour les ordures.

Sortir les déchets uniquement aux heures et jours de collecte.

L'objectif est de garantir que la ville d'Abéché fonctionne de manière optimale et que tous les habitants adhèrent à ce programme, en tenant compte des réalités locales.



Cette réunion souligne l'importance d'une collaboration entre les autorités locales et les citoyens pour améliorer la salubrité et l'aménagement urbain à Abéché. En sensibilisant la population et en renforçant les infrastructures, la ville aspire à devenir un environnement plus propre et mieux organisé pour tous ses habitants.