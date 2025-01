Tchad - Abéché : Les autorités municipales recadrent la police municipale

Points Clés de la Rencontre



Lors de cette réunion, M. Taguilo a rappelé, comme il le fait chaque année, les textes réglementaires qui régissent les responsabilités de la Police Municipale. Les sujets abordés incluent :



Proximité avec la population : Importance d'une relation étroite avec les citoyens.

Gestion de la divagation des animaux : Assurer la sécurité publique en régulant les animaux errants.

Surveillance des lieux publics : Incluant marchés et gares routières pour garantir la sécurité.

Gestion des conflits liés aux espaces publics : Intervenir pour résoudre les différends.

Prise de permanences : Être présent dans les différents arrondissements de la ville.

Gestion des objets trouvés : Assurer un suivi adéquat des objets égarés.

Interventions diverses : Comprenant les accidents de la circulation et l'assistance aux personnes âgées et aux enfants en route vers l'école.



M. Taguilo a souligné que le policier municipal est un agent de commandement, toujours en mission liée aux prérogatives de la commune.





Vœux pour la Nouvelle Année



En conclusion, le troisième adjoint a souhaité à chaque agent de la commune d'Abéché ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025, les encourageant à maintenir leur engagement et leur dynamisme dans l'exercice de leurs fonctions.