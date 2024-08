Tchad - Abéché : Les nouveaux bacheliers guidés vers leur avenir

Le 17 août 2024, l'Association des Jeunes Abéchois pour le Développement Socio-éducatif et Environnemental, en collaboration avec la Fondation des Jeunes Patriotes pour le Développement, a organisé une conférence-débat à Abéché. Le thème central était : "La discipline du choix : comment s'orienter après le baccalauréat".



Les échanges ont porté sur l'importance d'un choix personnel, en adéquation avec les aptitudes et les intérêts de chacun. Les intervenants, issus du monde académique et de l'administration, ont souligné la nécessité de se renseigner sur les différentes filières proposées, de peser le pour et le contre, et de ne pas se laisser influencer par son entourage.



Cette initiative vise à permettre aux nouveaux bacheliers de faire des choix éclairés et ambitieux pour leur avenir académique et professionnel. Le slogan de l'événement était : "S'informer, s'orienter pour mieux choisir et réussir".



La conférence a été suivie d'une session de questions-réponses, permettant aux participants d'éclaircir leurs préoccupations.



Une nouvelle conférence est prévue dans les prochains jours, portant sur le choix du genre à l'école, visant à approfondir ces discussions essentielles pour la jeunesse d'Abéché.