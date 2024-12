Tchad - Abéché : Tirage au sort pour l’ordre de passage des candidats aux élections dans les médias publics

La cérémonie s'est tenue au sein de la résidence du Gouvernorat d’Abéché, en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleyman, et de l'huissier Kassala Izaba Fabien.



Ce tirage, conforme à l’article 138 du Code électoral, vise à garantir un accès équitable et gratuit des candidats aux médias publics, afin de leur permettre de diffuser leurs messages de campagne auprès des électeurs.



Monsieur Mahamat Saleh Yakhoub, coordinateur de la zone 2 de la HAMA, a présidé la cérémonie. Dans son discours, il a souligné la mission principale de la HAMA, qui est de réglementer le processus électoral et d'assurer que chaque candidat puisse diffuser son message dans un ordre préétabli et équitable.





Le tirage au sort a été réalisé publiquement, en présence de représentants des partis politiques et des autorités, garantissant ainsi la transparence de la procédure. Chaque parti participant a pu connaître sa position dans l'ordre des passages à l'antenne, ce qui est essentiel pour une campagne équitable.





À l'issue de l'événement, le gouverneur Bachar Ali Souleyman a salué le travail accompli par la HAMA et l'huissier, affirmant que cela favorisait la transparence dans le processus électoral. Il a également promis de garantir la sécurité tout au long de la campagne jusqu'au jour du scrutin, soulignant l'importance d'un environnement pacifique pour le bon déroulement des élections.



Ce tirage au sort marque une étape clé dans le processus électoral et souligne l'engagement des autorités à promouvoir une élection libre et juste.