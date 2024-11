Tchad - Abéché : Un concert fédérateur pour la paix et l'unité au Tchad

Le stade municipal, rempli à craquer, a été le théâtre de performances énergiques d'artistes locaux et nationaux. Les mélomanes abéchéens ont pu apprécier les talents de Kesta, Gou de Chetane et du célèbre tiktokeur Gouverneur, venus spécialement de N'Djamena pour l'occasion.



Au-delà de l'aspect festif, ce concert avait une portée symbolique forte. Tadjadine Oumar Youssouf, président de l'association organisatrice, a souligné l'importance de rassembler les Tchadiens autour de valeurs communes : « Notre objectif est de renforcer le sentiment d'unité nationale et d'encourager le dialogue entre les différentes communautés ». Il a appelé la jeunesse à jouer un rôle actif dans la construction d'un Tchad pacifique et solidaire.



Oussmane Hamdan Azib, délégué de la jeunesse du Ouaddaï, s'est félicité de cette initiative qui témoigne de l'engagement des jeunes en faveur de la paix. « Les jeunes doivent être des ambassadeurs de la paix et du vivre-ensemble au sein de leur communauté », a-t-il déclaré.



Ce deuxième méga concert organisé par l'Association pour l'Unité des Fils du Tchad est une réussite qui démontre que la musique peut être un vecteur de paix et de rassemblement. En réunissant des artistes de différentes régions du pays, cet événement a contribué à renforcer les liens entre les Tchadiens et à promouvoir une image positive de leur pays.