Tchad - Abéché : Vente persistante de produits périmés, un danger pour les consommateurs

Malgré les rappels à l'ordre, la vente de produits alimentaires et cosmétiques périmés persiste dans certaines boutiques d'Abéché. Cette situation alarmante met en danger la santé des consommateurs et nécessite une action urgente de la part des autorités et des citoyens.





Constat alarmant : des produits périmés toujours en rayon





Des produits dont la date de péremption est dépassée sont toujours disponibles à la vente, en violation des réglementations en vigueur. Cette situation soulève des questions sur le contrôle et la sensibilisation des commerçants.





Causes de la persistance de cette pratique





Selon Abdelkhadir Abdoulaye et Abderahim Ahmat, gestionnaires du marché central, plusieurs facteurs expliquent cette situation :



Ignorance des commerçants : Certains commerçants ne sont pas conscients des risques liés à la vente de produits périmés.

Certains commerçants ne sont pas conscients des risques liés à la vente de produits périmés. Acte délibéré : D'autres commerçants choisissent de vendre ces produits en connaissance de cause, privilégiant le profit au détriment de la santé des consommateurs.

D'autres commerçants choisissent de vendre ces produits en connaissance de cause, privilégiant le profit au détriment de la santé des consommateurs. Manque de sensibilisation : Une sensibilisation insuffisante des commerçants et des consommateurs contribue à la persistance de cette pratique.



Appel à la vigilance et à la responsabilité collective





Les autorités et les gestionnaires du marché lancent un appel à la vigilance et à la responsabilité collective :