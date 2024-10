Tchad - Abéché en fête : Un méga concert pour la paix et l'unité

Les performances des artistes ont enflammé le public, créant une ambiance festive et dynamique. Les participants ont été ravis de découvrir une variété de styles musicaux, montrant la richesse culturelle du Tchad.



Selon Tadjadine Oumar Youssouf, président de l'association, l'objectif principal de ce concert est d’unir les Tchadiens pour favoriser la paix, la cohésion sociale et l'harmonie et encourager l'acceptation de la vie en commun. Il a également lancé un appel à la jeunesse pour qu'elle promeuve la paix et l'unité dans le pays.



Parmi les artistes invités de N'Djamena figuraient Kesta, Gou de Chetane, Gouverneur et le célèbre tiktokeur.



Cet événement représente une belle initiative pour rassembler les Tchadiens autour de la culture et des valeurs de paix. La musique, en tant que vecteur d'unité, joue un rôle essentiel dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble au Tchad.