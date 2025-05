TCHAD

Tchad : Abéché lance une campagne de sensibilisation à la cohabitation pacifique auprès des élèves

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 2 Mai 2025

Ce vendredi 2 mai 2025 a marqué le lancement, à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, d'une campagne de sensibilisation essentielle sur la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble. Cette initiative s'adresse spécifiquement aux élèves des différents établissements scolaires de la ville et la cérémonie de lancement s'est déroulée au Centre Koweitien, en présence d'un grand nombre d'élèves et d'enseignants engagés.